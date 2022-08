PSG – Montpellier : les Tops et les Flops du large succès parisien

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

TOPS :

Neymar : l’attaquant brésilien a, une nouvelle fois, été étincelant ce soir. Lors des 90 minutes qu’il a disputées, Neymar a été dans tous les bons coups de son équipe. En première période ses combinaisons avec Leo Messi ont créé de nombreuses situations dangereuses sur les buts montpelliérains. En fin de première période, il a fait le break sur un penalty (43’) obtenu par Messi. En seconde période, il a joué avec les mêmes intentions et s’est offert un doublé. Ce soir, il inscrit ses deuxièmes et troisièmes but de la saison. Une prestation de haut niveau.

Kylian Mbappé : pour son premier match de la saison, le génie français a mal démarré sa rencontre, mais s’est bien rattrapé. À la 23ème minute, il a vu son penalty repoussé par Jonas Omlin. Cependant, il ne s’est pas démoralisé pour autant et il est à l’origine de l’ouverture du score parisienne avec sa frappe déviée par Sacko. Après avoir laissé le penalty à Neymar en fin de première période, Kylian Mbappé a inscrit son premier but de la saison (69’) à la suite d’un corner parisien.

Leo Messi : le sextuple ballon d’or a réalisé un bon match. Même s’il n’a pas marqué, il a grandement contribué au succès de son équipe avec sa très bonne vision du jeu. Il a aussi obtenu le penalty transformé par Neymar, après un beau mouvement individuel.

Renato Sanches : le néo-parisien est présent dans les tops ce soir. Même s’il n’a joué que six minutes lors de cette rencontre, il a inscrit son premier but avec le PSG, deux minutes après son entrée en jeu. Une réalisation avec un peu de réussite. Des débuts prometteurs.

FLOPS :

Vitinha : le milieu de terrain portugais n’a pas été au top de sa forme lors de cette rencontre. Après deux matchs prometteurs, contre Nantes et Clermont, Vitinha a eu plus de difficultés a exprimé son talent sur cette rencontre. Averti à la 66ème minute, il a été remplacé par Paredes à la 70ème minute.