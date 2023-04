PSG : Mourinho a déjà des ennemis dans le vestiaire parisien

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Les rumeurs affluent. Au PSG comme ailleurs. Mais à quelques semaines du début du mercato estival, l'éventuelle succession sur le banc de touche du PSG de Christophe Galtier fait jaser. Déjà. Et les noms, logiquement, ne manquent pas.

On sait, depuis des semaines, que les dirigeants qataris songeraient à José Mourinho, actuel entraîneur de la Roma. Un homme à poigne capable d'imposer ses idées. Dans un article de RMC qui lui est consacré, il est toutefois précisé que le tempérament du Mou pourrait lui jouer des tours. Et notamment dans le vestiaire. "Néanmoins son tempérament brûlant est-il totalement compatible avec tous les joueurs du vestiaire parisien ? Certains se posent la question en interne. De son côté, le Special One ne cache plus en privé qu’il ne ferait pas la sourde oreille si une proposition arrivait sur sa table. Réelle envie de venir à Paris ou stratagème pour faire monter les enchères ?"

A suivre.