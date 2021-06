PSG : Nasser Al-Khelaïfi promet un gros Mercato et évoque sans tabou le dossier Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Sur la prolongation de Neymar au PSG et la tentative du Barça

« Si cela a mis autant de temps, c'est à cause de la crise sanitaire qui a contrarié les discussions. Je n'ai jamais eu le moindre doute qu'il prolongerait. Même si le club que vous citez a essayé de recruter Neymar jusqu'au bout. Évidemment, on a décliné. Je crois que ce club a quelques problèmes économiques (la dette du Barça dépasse le milliard d'euros), mais ce ne sont pas nos affaires. Neymar croit en notre projet, il aime le club, la ville, les supporters. Il est totalement investi, il veut encore gagner beaucoup de trophées ici. Je suis fier de la relation qu'on a construite, il m'a dit qu'il voulait finir sa carrière au PSG ».

Sur le point concernant Mbappé

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (…) Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale (…) Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? (…) Un avenir lié au recrutement ? S'il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n'est pas possible. Je répète, c'est un garçon super, je suis sûr qu'il dit ça car il veut une meilleure équipe pour gagner la C1 ».

Sur le Mercato d'été 2021

« Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire. De gros recrutements cet été ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été ».

Sur l'éternelle rumeur Messi

« Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit (depuis le 1er janvier) de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous - pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n'est pas possible de tous les faire venir, d'autant qu'on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique ».

Sur l'avenir de Leonardo

« Je ne dévoilerai pas nos histoires de famille. Leo a fait un travail fantastique depuis deux ans, malgré un contexte qui a rendu les choses très difficiles lors des derniers mercatos. Il a apporté quelque chose qui nous manquait. De la discipline, notamment pour l'équipe. Il a une position privilégiée au quotidien auprès du staff et de l'effectif, des choses que personne ne voit, ni vous, ni moi, ni les supporters. N'oublions pas que lui aussi a joué ici (1996-1997), il aime le club et il a initié le projet avec nous. J'ai beaucoup de chance d'avoir un directeur sportif comme lui ».

Sur l'engagement du Qatar à Paris

« Comme on l'avait dit, on est venus sur le long terme et on continue d'investir dans le club. On adore la ville, le club. Tout ce qu'on fait, c'est sur la durée. On va continuer comme ça en espérant atteindre nos objectifs. Mais une chose est sûre, on est là pour longtemps ».