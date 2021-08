PSG : Neymar a pris le large avec Verratti... et il a bien profité !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Alors que le PSG s'est incliné hier face au LOSC (0-1) pour son premier match de la saison lors du Trophée des champions, en Israël, Neymar et Marco Verratti terminent leurs vacances. Le Brésilien, finaliste malheureux de la Copa America face à l'Argentine, et l'Italien, champion d'Europe avec sa sélection, sont ensemble et ils ont posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Sur un yacht, ils semblent prendre du bon temps, au soleil. Le cliché" fait parler chez les supporters du PSG, qui reprochent aux deux joueurs leur détachement... et à Neymar sa silhouette peu affutée...

Verratti 🇮🇹 x 🇧🇷 Neymar 🛥🏝 pic.twitter.com/UKZWTPAue3 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 2, 2021