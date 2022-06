PSG, Nice, Équipe de France : Zidane, Galtier, Deschamps... Riolo lâche une nouvelle bombe !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le dernier rassemblement de l’équipe de France n’a pas été une franche réussite en cette fin de printemps. Hier, les Bleus ont encore peiné et se sont même inclinés au Stade de France contre la Croatie de Luka Modric (0-1).

« Je ne suis pas de nature inquiète. J’aurai une réflexion avec mon staff, a affirmé Didier Deschamps en conférence de presse. Il y aura besoin de beaucoup plus de choses si on veut maintenir le standing qui est le nôtre. Globalement, il y a un manque de fraîcheur criant. Il faudra, à la rentrée, faire beaucoup plus pour préparer l’échéance qui est la nôtre. Je ne vois pas tout noir ou tout blanc. J’espère qu’on pourra récupérer nos forces et les joueurs, leur esprit combattant. »

Après la rencontre, Daniel Riolo a de son côté fait une énorme révélation sur le futur sélectionneur de l’équipe de France. Selon lui, il pourrait s’agir de Christophe Galtier ! « Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde, on sait qui c’est, a-t-il fait savoir hier soir sur RMC Sport. Zidane ? Non, je ne pensais pas à lui mais à un gars qui est à Nice et qui est prêt. Il y a des chances. Zidane à Paris et Galtier en équipe de France en janvier ? Oui, il y a des choses qui se discutent. »

🗣️💬 Nouvelle prédiction de notre oracle @DanielRiolo : "Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde on sait qui ça sera. Il y a des chances qu'un gars à Nice soit prêt" pic.twitter.com/N4OUjymM5V — After Foot RMC (@AfterRMC) June 13, 2022

Pour résumer Une semaine après avoir révélé que Zinédine Zidane serait sans doute le futur entraîneur du PSG sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a fait de nouvelles confidences au sujet de l’équipe de France. Notamment au sujet des Bleus.

Bastien Aubert

Rédacteur