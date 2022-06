PSG - Mercato : c'est officiel pour Bulka à l'OGC Nice !

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

"Après un prêt d’un an, Marcin Bulka rejoint définitivement avec l’OGC Nice. Le club azuréen a levé l’option d’achat du gardien de but polonais. Marcin Bulka a disputé 6 rencontres sous les couleurs du Gym au cours de la saison 2021-2022. Avant d’être prêté chez les Aiglons, l’international espoir polonais (1 sélection) avait évolué au FC Cartagena (Division 2 espagnole) et à La Berrichonne de Châteauroux (Ligue 2). Âgé aujourd’hui de 22 ans, le natif de Plock (Pologne) s’était engagé avec le Paris Saint-Germain en juillet 2019, après trois années au Chelsea FC. Le club souhaite beaucoup de réussite à Marcin sous le maillot de l’OGC Nice", a annoncé le club parisien dans un communiqué.

🆕 @marcin_bulka transféré définitivement à l'@ogcnice.



Le club souhaite beaucoup de réussite à Marcin sous ses nouvelles couleurs ! 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 1, 2022

Pour résumer Le Paris Saint-Germain a officialisé ce mercredi le départ de Marcin Bulka pour l'OGC Nice. Le club azuréen a levé l'option d'achat comprise dans le prêt du gardien polonais.

Fabien Chorlet

Rédacteur