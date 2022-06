PSG, OGC Nice - INFO BUT ! Christophe Galtier serait très chaud pour Paris

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Cité comme le favori pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Christophe Galtier honorera-t-il son contrat à l'OGC Nice ? Arrivé l'été dernier suite à une longue empoignade qui l'a opposé à son président Olivier Létang au LOSC, le Marseillais n'avait initialement pas l'intention de plier le camp sur la Cote d'Azur. Il était même plutôt écrit que c'était son (ancien?) ami et directeur de football Julien Fournier, qui allait plier bagage suite au mécontentement du groupe Ineos après la 5e place des Aiglons cette saison.

Galtier a conscience de l'opportunité de carrière

Il faut croire que la capacité de persuasion de Luis Campos, proche de Christophe Galtier, est plus forte que tout. A plusieurs reprises, le nouveau conseiller de Nasser Al-Khelaïfi au PSG a discuté avec le coach des Aiglons. Souvent de manière informelle mais également pour l'aviser de sa présence sur les listes parisiennes. Un discours qui a séduit « Galette ».

Selon nos informations, Christophe Galtier aurait très envie de relever le challenge parisien, bien conscient que ce genre d'opportunités ne se présente pas souvent dans une carrière. Il reste quand même un gros point à négocier entre le PSG et l'OGC Nice : son indemnité de sortie. L'été dernier, le technicien de 55 ans avait fait l'objet d'un transfert pour racheter sa dernière année de contrat (4 M€). Nice, avec qui il est lié jusqu'en juin 2024, ne lui ouvrira pas la porte à moins d'une offre comprise entre 5 et 10 M€ (selon L'Equipe).

Laurent HESS

Rédacteur