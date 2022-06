PSG, OGC Nice : la négociation se tend pour Galtier, des joueurs dans la balance ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Zinédine Zidane ayant officiellement annoncé qu'il ne serait pas l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier est sur la voie royale pour récupérer le poste. Soutenu par Luis Campos qui souhaite retravailler avec lui, le Marseillais doit cependant attendre que son club de Nice et Paris se mette d'accord sur son transfert... Et c'est sur ce point que le bât blesse aujourd'hui.

Nice est gourmand, Paris lâche des joueurs

Alors que du côté du PSG on est disposé à payer 5 M€, le Gym serait un peu plus gourmand. Selon les informations de Foot Mercato, Ineos réclame entre 8 et 10 M€ pour son technicien actuellement sous contrat jusqu'en juin 2024. Le club azuréen est aussi à l'écoute de solutions incluant des jeunes joueurs du club de la Capitale.

Désireux de baisser l'indemnité tout en poursuivant son plan dégraissage, le PSG ne serait pas contre cette idée. Placé en médiateur des négociations, Antero Henrique aurait notamment proposé les services d'Eric Junior Dina-Ebimbe (22 ans) mais Paris et Nice ne parviennent pas à s'entendre sur la valorisation du joueur. Certains éléments de Youth League (Djeidi Gassama notamment) sont également cités pour prendre part au deal global et débloquer le dossier Galtier. Un dossier qui devrait s'accélérer cette semaine pour permettre aux deux clubs d'avoir leur nouveau coach pour la reprise de l'entraînement...

Alexandre Corboz

Rédacteur