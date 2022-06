PSG, OGC Nice - Mercato : l'arrivée de Galtier à Paris a un partisan du côté du RC Lens

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le dossier Christophe Galtier semble être bientôt bouclé du côté du PSG. L’actuel entraîneur de l’OGC serait proche de quitter les Aiglons pour prendre les rênes de l’équipe parisienne et de retrouver Luis Campos, avec qui il avait travaillé au LOSC. Et justement, voir Christophe Galtier coacher le Paris Saint-Germain et ses joueurs stars comme Mbappé, Messi et Neymar, ça plairait à Gervais Martel.

« Moi, ça me plaît bien que ce soit Galtier. Aujourd’hui, l’importance c’est qu’un entraîneur réussisse un jour au PSG. Or, je ne connais pas un entraîneur qui ne peut pas réussir s’il n’a pas des grands joueurs », a réagi l’ancien président du RC Lens sur le plateau de L’Équipe du Soir. « A priori, ce qu’il va se passer dans les semaines qui arrivent, il va avoir une grosse équipe. Alors pourquoi pas. Christophe Galtier a été capable de faire des choses intéressantes dans les clubs où il est passés. Je lui souhaite une grande réussite si c’est lui qui vient à Paris ».

Pour résumer Alors que Christophe Galtier semble bien parti pour devenir le nouvel entraîneur du PSG, Gervais Martel, l’ancien président du RC Lens, valide cette idée et souhaite de la réussite au coach de l’OGC Nice s’il signe à Paris.

Adrien Deschepper

Rédacteur