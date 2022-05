PSG, OGC Nice – Mercato : l’avenir de Bulka bientôt réglé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La fin de saison arrive en Ligue 1. Le PSG est déjà sacré Champion de France et n’a plus rien à jouer sur les trois derniers matchs de championnat. À Nice, le club va jouer la finale de Coupe de France et se bat encore pour une place en Ligue des Champions. Prêté avec option d’achat par le PSG à l’OGC Nice, Marcin Bulka pourrait voir son avenir être scellé rapidement.

En effet, le portier polonais a donné satisfaction à ses dirigeants lors des matchs qu’il a disputé cette saison. Alors que Bulka devrait être titulaire pour la finale de Coupe de France, RMC Sport annonce que des discussions ont lieu dans le cadre de son prêt avec option d'achat. Son avenir pourrait donc s’écrire chez les Aiglons, pour les prochaines années.

🔴 Des discussions ont lieu dans le cadre du prêt avec option d’achat de Marcin Bulka 🇵🇱 à l’OGC Nice. Appartenant au PSG, son avenir pourrait s’écrire au sein du club niçois.



Adam Duarte

Rédacteur