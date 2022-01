PSG, OL - Mercato : Leonardo et Cheyrou s’arrachent une ancienne tête brûlée de Lyon

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

La carrière de Tanguy Ndombélé est difficilement lisible. Après avoir fait les beaux jours du SC Amiens, le milieu de terrain avait conquis ses premières capes en Bleu grâce à des prestations abouties à l’OL mais il n’a jamais vraiment confirmé sur la durée depuis son départ à Tottenham en juillet 2019.

Son manque de régularité et son état d’esprit chancelant ont provoqué quelques prises de bec avec José Moutinho et il n’est pas sûr que son avenir soit désormais plus radieux avec Antonio Conte. Dans ce contexte, le Daily Mail indique ainsi que six clubs pourraient bien enrôler Ndombele cet hiver, parmi lesquels le PSG et l’OL.

Le média britannique explique que les Parisiens cherchent un milieu défensif et évoque un départ de Georginio Wijnaldum en janvier pour que le milieu français de 25 ans débarque au PSG. Quant à l'OL, il est surtout présenté comme un plan B en cas d'échec des autres prétendants, que sont le FC Barcelone, l’AS Rome, Newcastle et l'AC Milan. Ndombélé, lui, souhaite partir cet hiver et se relancer. En Ligue 1 ?

Le PSG et l'OL annoncés sur Ndombele par la presse anglaise https://t.co/kRV4IEcgiK — Foot Mercato (@footmercato) January 11, 2022