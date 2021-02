PSG, OL - Mercato : Mbappé force le Real Madrid à surveiller Messi, Koeman sèche Garcia !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le feuilleton Lionel Messi revient fort à une semaine du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone. Comment financer une telle opération en sachant que le club de la capitale a un budget serré en raison de la crise sanitaire ? « Il faudrait faire comme avec David Beckham, explique l'économiste Pierre Rondeau dans France Football. A l'époque, il avait été payé à travers des fondations, expliquant ne quasi rien toucher pour jouer. Quelques années plus tard, les Qataris ont investi dans son club à Miami. Ça pourrait fonctionner. »

Le Real Madrid prie pour que Messi signe au PSG

Encore faudrait-il que Messi fasse du PSG son premier choix, ce qui ne serait pas le cas à l’heure actuelle. la raison ? La stratégie offensive de Leonardo dans les médias, où il a déjà indiqué son intention de le recruter cet été. « Le PSG fait une erreur en utilisant cette stratégie. Leo n’aime pas tout ce bruit dans les médias et encore moins les commentaires qui ont été faits", explique une source du FC Barcelone à ESPN. Le média assure que « La Pulga » préfère de loin l’approche plus nuancée de Manchester City, qui aurait l’intention d’attendre le printemps, en mars ou avril, avant de sonder concrètement le génie argentin.

En parallèle, l’avenir de Kylian Mbappé semble dépendre directement de l’évolution du cas Messi puisque le PSG ne pourra pas assumer leur salaire en plus de celui de Neymar. Cela n’a pas échappé au Real Madrid. « Si Lionel Messi reste au FC Barcelone, le Real Madrid voit le transfert de Kylian Mbappé quasiment impossible à finaliser cet année, assure Josep Pedrerol dans son émission El Chiringuito. Si le PSG ne veut pas le vendre, le Real Madrid a demandé à Mbappé d’attendre un an de plus. »

Concernant ce même Messi, Ronald Koeman a répondu fermement à la dernière pique de Rudi Garcia. « Maintenant, je vois que l’entraîneur de l’OL est entré en scène dans les médias pour faire parler de lui. Pour moi, ce qu’il dit n’a aucune importance », a-t-il rétorqué en conférence de presse. Ambiance...