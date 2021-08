PSG, OL - Mercato : un boulet de Pochettino a dit oui à Bosz !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Il n’y a pas que Lionel Messi dans la vie. Au PSG, Layvin Kurzawa (28 ans) tente aussi d’exister dans l’ombre de la star argentine et des autres cracks débarqués au cours du mercato estival. Absent lors des deux premières journées de L1, l’ancien défenseur de l’AS Monaco semble pourtant se diriger tout droit vers la sortie.

Selon RMC Sport, l’OL pourrait bien avoir gain de cause dans ce dossier qu’il suit depuis quelques jours. « Les planètes semblent s'aligner entre les deux clubs pour négocier un potentiel transfert de Kurzawa, qui pourrait s'accélérer dans les prochaines heures, insiste la radio sportive. Il se serait résigné à quitter le PSG pour rallier le Rhône cet été. Avec l'aval du principal protagoniste, toutes les parties vont pouvoir entamer les tractations pour finaliser ce dossier. »

Pour rappel, aucune offre n'a encore été transmise par l'OL pour Kurzawa, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG et estimé à 12 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. En l’état, pas sûr que les Gones aient les liquidités suffisantes pour se l’offrir.

🔄 (KURZAWA ) :Kurzawa said YES to Lyon ! Both clubs need to find an agreement now.



Via : @RMCsport @Tanziloic



Layvin Kurzawa is now ‘almost convinced’ by a transfer to Lyon. Only thing left to do is to find an agreement between PSG and OL. ⏳



Via : @lequipe , @Nabil_djellit pic.twitter.com/ihdk61BE1y