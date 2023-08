PSG, OL - Mercato : une première offre est partie pour Kolo Muani, Barcola en salle d'attente

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est parti ! Selon les médias allemands, confirmés par L'Equipe et Le Parisien, le PSG est passé à l'attaquant pour Randal Kolo Muani. L'attaquant de 24 ans s'est déjà mis d'accord avec le club de la capitale sur un futur contrat et il a fait savoir à l'Eintracht Francfort qu'il comptait partir. Sauf que le club allemand refuse de le lâcher pour moins de 100 M€. Or, selon les diverses sources, la première offre parisienne serait de 60-70 M€. On est donc encore loin du compte. Mais pour Le Parisien, l'essentiel est que le PSG ait lancé les hostilités, ce qui montre que ce n'est qu'une question de temps avant que Kolo Muani débarque à Paris. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG Barcola arrivera après Kolo Muani Toujours selon le quotidien régional, le transfert de Bradley Barcola est en stand-by le temps le temps des négociations pour Kolo Muani. Mais une fois que l'ex-Nantais aura signé, le PSG commencera à discuter avec l'OL. Un transfert de 40 à 50 M€ est dans les tuyaux. Une fois que l'attaquant et l'ailier seront parisiens, le club de la capitale aura officiellement conclu son marché, à moins d'une grave blessure d'ici la fin du mercato. Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24 Mercato : le PSG a transmis une première offre pour Kolo Muani

➡️ https://t.co/4drKwXiJay pic.twitter.com/8Qng8RDoBp — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 19, 2023

Pour résumer Selon les médias allemands, le PSG a transmis une première offre pour Randal Kolo Muani. Elle serait de 60-70 M€. Mais l'Eintracht Francfort a fait savoir qu'il ne lâcherait pas son attaquant pour moins de 100 M€. En attendant que ce transfert se conclue, celui de Bradley Barcola (OL) est en stand-by.

Raphaël Nouet

