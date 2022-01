PSG, OL, RC Lens – Mercato : Pierre Ménès ne veut pas de Paqueta au PSG, il conseille un autre crack de la L1

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Ce lundi, dans son Face à Pierrot, Pierre Ménès est revenu sur l'intérêt du Psg poyr Lucas Paqueta, buteur hier avec l'OL face au PSG (1-1). Selon lui, le Brésilien apporterait moins au club de la capitale que Seko Fofana, le maitre à jouer du RC Lens... « A Paris il y a des soucis de construction d’effectif, parce que c’est trop bling-bling, a soutenu Ménès. Il y a des joueurs qui pourraient ou qui devraient être au PSG et qui ne le sont pas parce qu’ils ne sont pas assez bling-bling. L’exemple type, c’est Seko Fofana. Seko Fofana en ce moment, il dévore tous les milieux du PSG à lui tout seul. »

Et à lui d'ajouter : « Le PSG, là on voit qu’ils sont sûr Paqueta. Mais quel besoin a le PSG de prendre Paqueta ? Alors que tu as déjà Neymar, Messi, Di Maria. Tu ne peux pas jouer qu’avec des attaquants. Tu veux que de la paillette. À un moment donné, il va falloir que le PSG recrute des joueurs plus sombres plus défensifs et ça c’est peut-être un problème de fonctionnement du club ».