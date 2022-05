PSG, OM, ASSE, OL, RC Lens, FC Nantes, LOSC : les dates de mercato pour la saison 2022-2023 sont connues !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

On aurait pu penser que la tenue de la Coupe du monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022 aurait des répercussions sur l'ensemble du football européen, jusque dans ses périodes de mutation. Eh bien non ! Réuni ce mercredi, le conseil d'administration de la LFP a entériné les dates des mercatos pour la saison 2022-23 et celles-ci sont des plus conventionnelles.

Pour l'intersaison, le marché français ouvrira ses portes le vendredi 10 juin à minuit et les refermera le jeudi 1er septembre à 23h. Quant à l'hiver, il débutera comme d'habitude le dimanche 1er janvier à minuit et s'arrêtera le mardi 31 janvier à 23h. Du classique, en définitive, pour cette saison 2022-23 qui s'annonce hors normes en raison de la Coupe du monde en plein milieu de l'exercice...

🗓️ Réuni ce mercredi 4 mai 2022, le Conseil d’Administration de la @LFPfr a adopté les périodes de mercato pour la saison 2022/2023.



Communiqué 📝➡️ https://t.co/EDxLVshQsu pic.twitter.com/ZIx6DpIkiz — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) May 4, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur