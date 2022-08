PSG, OM, FC Barcelone, Juventus : ils vont prendre cher à cause du fair-play financier !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Selon The Times, l’UEFA va encore frapper. Dépassant les 30 millions d'euros de déficit autorisé sur trois exercices comptable, le PSG et l'OM devraient être sanctionnés d'une amende définie après négociations. Une situation similaire à celle de l'AS Rome et de l'Inter Milan qui eux devraient en plus subir des restrictions de transfert.

Faisant également partie des dix clubs qui vont être sanctionnés, la Juventus Turin et le FC Barcelone devraient s'exposer à des sanctions assez sévères avec des amendes et restrictions de transferts mais aussi la possibilité d'être interdit de disputer les compétitions européennes.

Cette vague de sanctions sera la dernière à obéir à la première mouture du fair-play financier. Bénéficiant d'une refonte récente, ce système va assouplir ses règles : les clubs seront désormais limités à un pourcentage de dépenses de leurs revenus au cours d'une année civile et cela concernera les transferts, les salaires et les frais d'agent. Pour la première année du nouveau Fair-play financier, les clubs seront limités à 90%, puis 80% pour 2024 et 70% à partir de 2025.