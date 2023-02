PSG, OM, FC Barcelone - Mercato : un outsider fait le forcing pour Marcus Thuram

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

L'après-Mondial n'est pas des plus simples pour Marcus Thuram, qui n'a trouvé le chemin des filets en trois journées de Bundesliga avec Mönchengladbach. Mais il n'empêche que l'attaquant de 25 ans a vu sa cote exploser pendant la Coupe du monde au Qatar avec ses entrées en jeu percutantes. En fin de contrat en juin avec les Folhens, le fils de Lilian est suivi par de très nombreux clubs. L'OM a déjà abandonné vu la liste des courtisans fortunés comme le FC Barcelone, Newcastle, le Bayern Munich, l'Inter Milan et le PSG. Mais c'est un outsider qui serait aujourd'hui le plus près d'empocher la mise.

Cet outsider, c'est l'Atlético Madrid. AS rappelle que les Colchoneros ont tout fait pour le recruter cet hiver car, selon leur directeur sportif, Andrea Berta, il s'agit du meilleur attaquant évoluant en Allemagne. Totalement fan de lui, l'Italien multiplie les contacts avec son entourage, ce qui ne laisse pas le joueur indifférent. Mais une possible arrivée du côté du Metropolitano est soumise à une qualification à la prochaine Champions League. Pas de C1, pas de Thuram. Si l'Atlético parvient à conserver sa 4e place actuelle, voire à l'améliorer, alors il aura de très bonnes chances de recruter l'international français.