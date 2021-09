PSG, OM - Mercato : le fantasme Zidane tombe à l’eau à Paris ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Zidane ne serait pas dans l’optique de reprendre un club. Selon les informations de RMC Sport, la rumeur d’un remplacement de Mauricio Pochettino à Paris par Zinedine Zidane lancée par le média espagnol El Chiriniguito ne tiendrait pas pour diverses raisons.

Pochettino pas menacé

Dans un premier temps, Mauricio Pochettino ne serait pour l’instant pas sur la sellette au PSG et ce malgré les critiques suite au match nul face à Bruges et la prestation plus que moyenne malgré la victoire face à l’OL (2-1). Il faut dire qu’en Espagne le remplacement de Lionel Messi par le tacticien parisien a fait couler beaucoup d’encre, alors que le sextuple ballon d’or, absent pour le déplacement face à Metz mercredi, souffre désormais du genou.

Priorité Equipe de France pour ZZ ?

Le natif de Marseille ne serait également pas dans l’idée de reprendre un club et voudrait profiter de son temps libre en famille rapporte également RMC Sport. De plus, il ne voudrait pas trahir sa ville natale en rejoignant le club de la capitale. Son plan serait d’attendre la fin du contrat de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France (jusqu’à la coupe du monde 2022 donc) pour reprendre les rennes. Il aurait notamment repoussé un très gros contrat en Angleterre ainsi que des offres venues d’Asie et du Golfe. Affaire à suivre mais à en croire RMC Sport, Zinédine Zidane ne devrait pas prendre la suite de Mauricio Pochettino.

