PSG, OM - Mercato : Leonardo déboule sur le rêve de Longoria

Un doublé peut changer une vie. Depuis mercredi et ses deux buts face au FC Barcelone (3-0) à la Luz, Darwin Nunez est connu aux quatre coins de la planète. Et c'est son club, le Benfica Lisbonne, qui se frotte les mains. Recruté pour 24 M€ l'été dernier alors qu'il jouait en Deuxième division espagnole, à Almeria, l'attaquant uruguayen a été dans le viseur de l'OM. Pablo Longoria le tenait en très haute estime.

Mais vu que sa cote s'est envolée depuis son doublé, seuls les plus riches peuvent désormais se le payer. Selon Foot Mercato, le PSG aurait fait part de son intérêt. A 22 ans, Darwin est présenté ainsi par la légende uruguayenne Diego Forlan : «Il a des choses de Cavani et des choses de Suarez. Il a un bon physique : il est grand et très fort. Il doit continuer à travailler parce qu'il a du potentiel... et beaucoup de potentiel ».

Le Benfica a fixé sa clause libératoire à 150 M€. Son indemnité ne devrait pas aller jusque-là mais s'il continue à empiler les buts, l'attaquant verra les plus grands affluer et se battre à coups de millions pour le recruter.

