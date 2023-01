OM, PSG - Mercato : Marseille déjà écarté de la course à Marcus Thuram ?

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

En fin de contrat en juin 2023, Marcus Thuram (25 ans) va être l'un des grands animateurs du Mercato d'hiver. Dans l'optique d'attendre la fin de son bail au Borussia Mönchengladbach, l'international tricolore n'est pas complètement fermé à un départ en janvier... Mais il limite ses options si ce genre de mouvement vient à se présenter à lui.

Thuram n'est ok que pour quatre clubs

En effet, si l'OM et Pablo Longoria sont à l'affût, le fils de Lilian Thuram n'a pas l'intention d'accepter n'importe quoi précipitemment. D'après Bild, seul quatre destinations ont les faveurs du natif de Parme en janvier : l'Inter Milan, le Bayern Munich, Manchester United... Et le PSG. Exit donc les clubs de deuxième rideau comme l'OM, Newcastle ou Aston Villa.

Si rien ne bouge sur le prochain Mercato, Marcus Thuram n'est pas non plus pressé de prendre une décision, lui qui est en course (actuellement à 9 buts) face à son compatriote Christopher Nkunku (12 réalisations) et l'international allemand Niclas Füllkrug (10). Comptant également sur son attaquant pour décrocher la Ligue des Champions, le Borussia Mönchengladbach ne fera pas pression pour le vendre à tout prix. Une situation qui arrange tout le monde... A commencer par le PSG, qui n'a pas franchement l'intention de bouger sur le Mercato d'hiver.