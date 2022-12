PSG, OM - Mercato : Mbappé pourrait chambouler les plans de Thuram !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Après avoir échoué à faire venir Robert Lewandowski au PSG cet été, Kylian Mbappé aura-t-il plus de réussite avec une autre cible lors de la prochaine intersaison ? Déjà, il faudrait que le natif de Bondy décide de rester dans le club de la capitale. Mais cela n'a rien d'impossible, les Qataris ayant apporté la preuve de leur savoir-faire en la matière. Ensuite, le vice-champion du monde aurait une nouvelle idée pour jouer à ses côtés en attaque et elle se nomme Marcus Thuram.

Alors qu'il était censé quitter Mönchengladbach cet hiver et qu'il avait repoussé les avances de l'OM au prétexte qu'il ne souhaite pas revenir en France, le fils de Lilian Thuram a changé d'avis. Selon Bild, il pourrait rester chez l'autre Borussia jusqu'à la fin de son contrat en juin avant de s'engager avec le PSG, qui le tente bien. Le Bayern, Manchester United et l'Inter sont trois autres clubs qui l'attirent. Pour aller dans le sens d'une arrivée en fin de saison à Paris, L'Equipe assure que Luis Campos travaille actuellement sur un recrutement de joueurs libres pour la saison prochaine. L'association Thuram-Mbappé, qui a fait rêver toute la France sur l'égalisation à 2-2 contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde, serait des plus alléchantes pour le PSG...