PSG, OM : Naples lorgne Zidane et deux entraîneurs polémiques bien connus en Ligue 1

Il y a deux jours, lors de la cérémonie de remise des trophées de l'association ELA, Zinédine Zidane a été interrogé sur son avenir par un enfant. Gêné, le champion du monde 98 a répondu qu'il n'avait rien de prévu pour le moment. Mais ça pourrait changer. Car non seulement le Qatar fait le forcing pour le placer à la tête du PSG mais, en plus, son nom figurerait en bonne place sur la liste du président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, pour remplacer Luciano Spalletti. L'entraîneur qui a réussi l'exploit d'offrir un troisième Scudetto au SSCN a décidé de prendre une année sabbatique.

Galtier était déjà visé par le SSCN en 2021

De Laurentiis a assuré qu'il avait une liste de vingt entraîneurs au départ mais que celle-ci s'est élargie à quarante tant il a reçu de propositions ! Et parmi celles-ci, il y en aurait deux de coachs français bien connus en L1. Et qui n'ont peut-être plus envie d'y exercer vu comme ils y ont généré des polémiques. Le premier, c'est Rudi Garcia, poussé vers la sortie à l'OM en 2018-19 et qui avait rebondi quelques mois plus tard à Lyon... sans plus de succès. L'ancien entraîneur de la Roma aurait déjeuné ces derniers jours avec De Laurentiis. L'autre nom bien connu dans nos contrées est celui de Christophe Galtier. Tout juste viré du PSG après une saison calamiteuse, le Marseillais est annoncé à l'OM mais aussi, donc, à Naples, où son cas avait été étudié en 2021, au moment où il avait quitté Lille...

🚨 Secondo 'Repubblica' nella lista dei possibili nuovi allenatori del #Napoli c'è anche la pazza idea che porta a Zinedine #Zidane 👀



Sarebbe il colpo perfetto di #DeLaurentiis ❓👇 pic.twitter.com/Y77Thf5fBs — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) June 9, 2023

Podcast Men's Up Life

Raphaël Nouet

Rédacteur