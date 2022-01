PSG : on en sait plus sur l’état de santé et le retour de Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Actuellement en Argentine, Lionel Messi a contracté le Covid-19. L’information est tombée hier matin. Depuis, on a néanmoins appris que l’attaquant du PSG se portait bien malgré son résultat positif et que nouvelle n'était quant à elle pas vraiment récente.

De l’environnement de l'Argentin, ils ont ainsi confirmé à TyC Sports que la contagion était antérieure au Nouvel An, de sorte que lui et sa famille sont d'ores et déjà en isolement depuis plusieurs jours à Rosario. Dès lors, L’Équipe confirme que l'ex-Barcelonais pourrait bien effectuer son retour en France plus rapidement, à condition évidemment qu’il ait un résultat négatif au prochain test.

« Pour la suite, les choses devraient vite renter dans l’ordre, précise le quotidien sportif c e lundi. Le contrôle positif de la « Pulga » remonte à plusieurs jours déjà. Sous réserve de ne pas avoir d’effets indésirables (fatigue), il devrait bientôt rentrer à Paris et sa présence à Lyon dimanche est, au moins en termes de timing, tout à fait réaliste. »

