Oscar Garcia se confie sur Lionel Messi. L’entraineur du Stade de Reims pourrait avoir la « chance » ou la malchance d’ailleurs, d’accueillir l’Argentin pour la première en Ligue 1 de Messi à Auguste Delaune ce week-end. Interrogé par le Parisien, le Catalan a décrit son Messi. Il a avoué avoir été étonné par son arrivée au PSG.

"J'ai d'abord cru à une blague. Je ne croyais pas possible qu'il quitte le Barça, je pensais qu'il y resterait toute sa carrière. Après, j'ai réalisé que c'était vrai et j'ai ressenti un peu de tristesse. Pour un supporter de Barcelone, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais bon, il vient ici et, du coup, tout le monde va se focaliser sur la Ligue 1."

« Messi est incontrolable »

« Messi est un joueur incontrôlable. Tu peux mettre en place beaucoup de choses pour l'arrêter mais, sur le terrain, il fait ce qu'il veut. Quand il marche un moment, ce n'est pas pour récupérer. C'est qu'il est très attentif, qu'il regarde où sont les espaces et réfléchit à comment faire mal à l’adversaire." - a lâché le tacticien champenois.

Oscar Garcia et sa tactique face au PSG

« Peut-être mais si je savais les arrêter, tous les clubs voudraient m'engager. J'ai bien sur regardé beaucoup de leurs matchs et j'ai quelques idées tactiques. Mais, au final, Messi est capable de dribbler trois ou quatre joueurs et de finir l'action. Tu peux avoir le sentiment d'avoir très bien travaillé tactiquement mais Messi est tellement à part qu'en une seule action, il peut tout anéantir » a ajouté l’admirateur du Barça.

« Il voudra montrer qu'il est toujours le meilleur »

"S'il ne joue que 30 minutes, il voudra montrer qu'il est toujours le meilleur. Il sait que tout le monde scrutera son premier match. Ce n'est jamais bon de jouer contre lui. En cinq secondes, il peut tout faire basculer et il faut être très attentif à cela. Mais c'est bien de l'avoir, pour les spectateurs, comme pour les coachs adverses. Chacun de nous veut gagner, bien sur, mais Messi va apporter de la qualité à la Ligue 1 » a conclu l’ancien coach des Verts.

