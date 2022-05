PSG, Real Madrid - Mercato : Paris a promis Zidane à Mbappé pour qu'il prolonge !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que Kylian Mbappé devrait prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino devrait être limogé de son poste d'entraîneur dans les prochains jours.

Zidane pour remplacer Pochettino ?

Pour convaincre l'attaquant français de prolonger, le PSG lui aurait promis que Zinédine Zidane, qui est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, serait l'entraîneur du club de la capitale la saison prochaine, selon les indiscrétions du journaliste espagnol, Sergio Santos. Les négociations entre les deux parties seraient actuellement en cours, à en croire les informations de Canal Supporters.

🚨Hay un factor clave en la decisión de Mbappe: el PSG le ha prometido que Zidane va a ser el entrenador la próxima temporada. — Sergio Santos (@Santos_Relevo) May 21, 2022

Pour résumer Pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le Paris Saint-Germain aurait promis à Kylian Mbappé que Zinédine Zidane remplacerait Mauricio Pochettino la saison prochaine.

Fabien Chorlet

Rédacteur