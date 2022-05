PSG : Pierre Ménès a un favori pour l’après Pochettino, Al-Khelaïfi promet une révolution !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Le PSG a déjà lancé sa révolution et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet, tous les changements. On ne parlera pas de ça aujourd'hui (hier). Pour l'instant on a Mauricio Pochettino, on le respecte. Vous le saurez la semaine prochaine », a fait savoir Nasser Al-Khelaïfi au micro de Canal+.

L’entraîneur argentin du PSG semble donc en danger malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023. Pour le remplacer, plusieurs pistes ont déjà été ouvertes mais les dirigeants qataris pourraient être tentés de le conserver pour mieux sauter sur Josep Guardiola l’année prochaine.

Pierre Ménès pense que Pochdttino ne passera pas le cut de cet été et mise plutôt sur Thiago Motta, dont il estime avoir le « profil, l’ADN et tout ce qu’il faut pour réussir au PSG. » Antonio Conte pourrait aussi convenir à ses yeux mais son « côté mercenaire » le refroidit. Enfin, le chroniqueur n’a jamais cru à la piste Zidane.

FAP (1/2) : “Les Madrilènes ont le seum mais qu’ils restent dans les limites de la politesse”



Le successeur de Pochettino, l'attaque Mbappé-Benzema en Bleu, l'avenir des Girondins et le barrage Auxerre-Sainté sont au programme.https://t.co/i66XzzklAO — Pierre Ménès (@PierreMenes) May 23, 2022

Pour résumer Si Kylian Mbappé ne serait pas contre l’idée de continuer avec Mauricio Pochettino la saison prochaine au PSG, Pierre Ménès et Nasser Al-Khelaïfi semblent indiquer que ce dernier ne sera plus à Paris. Et Thiago Motta alors ?

