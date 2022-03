PSG - Mercato : Pierre Ménès cible un poste en particulier à renforcer cet été

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG va avoir un été très agité. Le club de la capitale va devoir faire partir certains indésirables pour alléger la masse salariale et pour recruter mais également en finir avec les désillusions en Ligue des Champions. Pour cela, Pierre Ménès sait quel secteur le club de la capitale doit renforcer.

Sur son blog, l’ancien journaliste de Canal+ a donné son avis sur le mercato parisien : « Quand tu recrutes Paredes, Herrera ou Wijnaldum, tu recrutes des galactiques ? Je ne crois pas. Et c'est dans ce secteur de jeu que le PSG pêche. Le souci, c'est ce milieu, où Verratti est obligé de tout faire, où Neymar est tout le temps obligé de décrocher et où on demande beaucoup trop à Danilo Pereira sur le plan technique. Il faut recruter des joueurs. Le problème, c'est que Motta et Matuidi n'ont jamais été remplacés, ni quantitativement, ni qualitativement. »

Face à Pierrot (2/2) : “Comme Verratti est plutôt constant, Riolo change de cheval et charge Neymar”



Les critiques de Riolo à l'encontre de Neymar, le PSG, Lyon, la course au podium et l'accord LFP-CVC : programme chargé pour cette 2e partie de FAP.https://t.co/BWWXSYGm0P — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 28, 2022

Pour résumer Alors que le PSG va devoir repenser son effectif pour la saison prochaine, Pierre Ménès évoque le poste à renforcer en priorité chez les Parisiens. Pour lui, le PSG doit se renforcer de manière considérable au milieu de terrain pour enfin remplacer Motta et Matuidi.

Adam Duarte

Rédacteur