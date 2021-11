PSG : Pierre Ménès règle le dossier Zidane, Doha réclame un petit pactole pour Pochettino !

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Pierre Ménès ne s'en cache pas : il voit très bien Zinédine Zidane, actuellement sans club depuis son départ du Real Madrid l'été dernier, prendre les rênes du PSG à la place de Mauricio Pochettino. Si le Marseillais attend l'équipe de France après la Coupe du Monde au Qatar, « Zizou » n'est pas fermé à un retour en France du côté de Paris, où il serait poussé par son agent. Un retour que le polémiste évoque dans son dernier « Face à Pierrot ».

Zizou, le meilleur compromis pour faire digérer un départ de Pochettino

Lancé par un supporter lui demandant qui sera le premier coach limogé en France, Pierre Ménès imagine un changement possible du côté de Paris : « Il faudra quand même surveiller le PSG avec Pochettino qui semblerait, et je dis bien semblerait être tenté par Manchester United. Il est évident que si le PSG peut récupérer Zidane derrière le problème ne se posera pas ».

Pour autant, l'ancien chroniqueur du CFC n'en est pas à pousser l'Argentin dans les orties pour faire de la place : « Ce qu’on demande à Pochettino, c’est de faire évoluer le mieux possible Messi, Neymar et Mbappé. Après, il n’est pas responsable des insuffisances du club au milieu de terrain, des errances défensives. C’est vrai qu’on n’est pas hyper convaincu du fond de jeu du PSG. Maintenant, le PSG a aussi bâti son effectif sur des individualités. On demande aux invidualités du PSG de faire la différence. Et c’est ce qu’elles font depuis le début de la saison ». Par ailleurs, le PSG réclamerait pas moins de 10 millions d'euros à Manchester United pour se séparer de Pochettino, sous contrat jusqu'en juin 2023.

