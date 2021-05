PSG : Pochettino sur le départ ? La réponse cinglante du club

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

Ces dernières heures, la rumeur d'un départ de Mauricio Pochettino a agité le PSG. En froid avec Leonardo qui envisagerait de le remplacer par Antonio Conte ou Zinédine Zidane, l'Argentin se serait entretenu avec son ancien président Daniel Lévy pour envisager un retour sur le banc de Tottenham. Banc qu'il avait quitté à l'automne 2019 pour laisser place à José Mourinho.

Si Pochettino veut partir, il devra démissionner !

Face à ce bruit qui agitait les médias britanniques et arrivait aux oreilles de journalistes français, le PSG a fait en sorte de calmer le jeu. En premier lieu, le club a publié plus rapidement que prévu l'entretien accordé par Pochettino à PSG TV, lequel a fait le bilan de ses six premiers mois à Paris et évoqué son futur au club.

Alors que la saison 2020-2021 vient de s’achever, Mauricio Pochettino a évoqué pour #PSGtv ses premiers mois en tant entraîneur du @PSG_inside, de ses premières fiertés à ses grandes ambitions pour l’avenir de son équipe. 🙏❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 27, 2021

Deuxième lame sur RMC. Selon les journalistes Loïc Tanzi et Mohamed Bouhafsi, proches du pouvoir en place au PSG, le club n'est pas du tout inquiet par l'avenir de Mauricio Pochettino. Selon eux, « Poche » n'a jamais montré « de signes négatifs envers ses dirigeants ni d'envie de départ ». Avant de partir en congés, Mauricio Pochettino a eu un entretien avec son Etat-major lundi avant de discuter du Mercato à venir avec Leonardo dans la foulée. Si l'Argentin veut réellement quitter le PSG, il devra démissionner avec son staff. Il n'y aura pas de chèque signé ni de rupture de contrat à l'amiable...