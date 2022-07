PSG : premières frictions entre Messi et Ramos, l’Espagnol sous pression au Mercato !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Les enseignements de la tournée du PSG au Japon sont plus ou moins limpides avant le Trophée des Champions, dimanche, contre le FC Nantes : les stars sont en forme. S’il est encore difficile d’avoir trop de certitudes, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar ont affiché de belles promesses en Asie.

Les trois cracks du PSG sont apparus en jambes et tranchants. Au-delà des buts qu’ils ont pu inscrire (deux chacun), ils ont impressionné par leur vivacité et l’intensité affichée, notamment l’Argentin. Revenu plus tôt à l’entraînement, comme Neymar, Messi semble avoir retrouvé son coup de reins. Un petit bémol est toutefois apparu et monté en épingle en Espagne.

As s’est fait l’écho d’un léger accrochage entre Messi et Sergio Ramos, qui a essayé de déséquilibrer l’Argentin avant de s’excuser et de prendre une petite remarque de ce dernier. Rien de bien méchant mais l’ancien capitaine du Real Madrid devrait se méfier : L’Équipe croit savoir que Nordi Mukiele arrive au PSG pour occuper deux postes : celui de piston droit, pour suppléer Achraf Hakimi et celui de défenseur droit dans le système à 3... poste actuellement occupé par Ramos.