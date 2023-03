PSG : QSI cherche ailleurs qu’à Paris, le club frappé au Mercato ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Un changement majeur se prépare dans le football mondial. Récemment, Aleksander Ceferin a laissé entendre qu’il était prêt à examiner la question de la multipropriété des clubs à l’heure où divers investisseurs souhaitent devenir propriétaires de plusieurs d’entre eux, comme Qatar Sport Investments (QSI), l’actionnaire majoritaire du PSG, ou Ineos, celui de l’OGC Nice.

« Nous devons parler de ces réglementations. Il y a de plus en plus d’intérêt pour cette multipropriété. Nous ne devrions pas simplement dire non aux investissements pour la propriété de plusieurs clubs, mais voir quel type de règles nous fixons dans ce cas, car les règlements doivent être stricts, a expliqué le président de l’UEFA. Nous avons reçu cinq ou six propriétaires de clubs qui veulent en acheter un autre. Nous devons voir ce qu’il convient de faire. Les options sont que cela reste ainsi ou que nous les autorisions à jouer dans la même compétition. »

QSI veut se diversifier dans le sport

Patron de QSI, Nasser Al-Khelaïfi verrait d’un bon œil cette évolution à l’heure où son fonds souhaite se développer dans le football, mais aussi dans le sport en général, comme il a commencé à le faire avec l’acquisition du padel et la création d’un circuit professionnel. « Nous envisageons plusieurs clubs en Europe et en Amérique du Sud. Nous envisageons également d’autres sports. Nous voulons être un fonds sportif ambitieux », affirme son entourage dans L’Équipe.

Dans le foot, le fonds qatarien souhaiterait contribuer au développement de ses futurs partenaires et ne pas en faire des filiales ou des clubs satellites. « Si les investissements au PSG ont pu paraître parfois déraisonnables, notamment en raison des lourdes et régulières pertes du champion de France, pour ses prochains investissements, QSI laisse entendre qu’il sera plus prudent » conclut le quotidien sportif.