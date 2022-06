PSG : Ramos et Pochettino mettent déjà des bâtons dans les roues de Campos

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Luis Campos s’est enfin engagé au PSG. En coulisses, l’ancien homme fort du recrutement du LOSC aurait signé son contrat stipulant qu’il a désormais la main sur le recrutement du club de la capitale. Hier, RMC Sport expliquait ainsi que la prochaine étape de reconstruction du PSG serait de trouver un accord avec Mauricio Pochettino pour un départ cet été. Chose que refuse le technicien argentin, droit dans ses bottes au moment de dresser son bilan et préparer la saison à venir.

« Il me reste encore un an de contrat. Il y a beaucoup de rumeurs. On m'a déjà "viré" plusieurs fois, chaque semaine, a-t-il affirmé hier soir sur la chaîne catalane TV3. Pour arriver sur le banc du PSG, tu dois être un grand entraîneur, mais après un an et demi, je crois que je suis l'un des meilleurs. Un club comme le PSG, avec les attentes qu'il a générées, m'a permis d'apprendre en continu. Nous avons été à un pas d'éliminer le Real Madrid et au final, il a mérité de remporter la Ligue des champions. Je suis tranquille, je profite de mes vacances, nous les entraîneurs, avons besoin de déconnecter et recharger les batteries. »

Déjà forcément freiné par la position très ferme de Pochettino, Campos doit aussi dégraisser un effectif où séjournent bien trop de sénateurs. Sergio Ramos, arrivé l’été dernier, pourrait en faire partie eu égard à ses états de service mais il ne devrait pas quitter le PSG cet été en raison de son statut. Selon Le Parisien, l’ensemble du vestiaire a en effet adopté l’ancien capitaine du Real Madrid. Son engagement sans faille est loué, tandis que ses conseils sont très appréciés.

