PSG : Sergio Ramos s’est offert un record à Nice

Qui aurait pensé que Sergio Ramos rentrerait dans l’histoire du PSG… Alternant les performances décevantes et encourageantes sous les couleurs parisiennes, la légende espagnole pourrait bien prolonger l’aventure dans le club de la capitale lui qui est en fin de contrat en juin prochain. Hier soir, lors de OGC Nice – PSG (0-2), âgé de 37 ans et 9 jours, Sergio Ramos est devenu le plus vieux buteur de l'histoire du PSG en compétition officielle. Un petit record sympathique pour lui qui a gagné tous les trophées possibles dans sa longue et belle carrière.