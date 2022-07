PSG, RC Lens, LOSC - Mercato : Campos prêt à laisser Fofana et Sanches le bec dans l’eau !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Au sujet du Lillois, la première offre de 10 M€ formulée le week-end dernier et refusée par le LOSC n’a pas été suivie d’une surenchère. Quant au Lensois, les exigences du club, autour de 35 M€, sont jugées bien trop élevées par la direction sportive du PSG. Thuram, lui est estimé à 15 M€.

Le fait que le PSG se positionne sur le milieu international Espoirs du Gym, quelques semaines après avoir recruté le Portugais Vitinha dans ce secteur de jeu, signifie-t-il que le club de la capitale place les dossiers Renato Sanches et Seko Fofana entre parenthèses ? Possible, selon L’Équipe.

On vous en parlait déjà hier soir : Christophe Galtier a demandé à la direction du PSG de miser sur Khéphren Thuram au mercato estival. Le milieu de terrain de l’OGC Nice, côtoyé tout au long de la saison dernière, ne serait pas insensible au projet présenté par son ancien entraîneur.

Pour résumer

La possible arrivée de Khéphren Thuram (OGC Nice) dans les rangs du Paris Saint-Germain pourrait avoir des répercussions sur les dossiers Seko Fofana (RC Lens) et Renato Sanches (LOSC). Celles de ne plus miser sur eux au mercato ?