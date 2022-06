PSG, RC Lens - Mercato : Kalimuendo utilisé pour faire baisser la note pour Skriniar ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Le premier gros coup de Luis Campos en tant que directeur du football au PSG devrait être Milan Skriniar. L'ancien recruteur du LOSC et de l'AS Monaco est à fond sur le défenseur central slovaque de 27 ans mais il se heurte pour le moment aux exigences de l'Inter Milan. Les Nerazzurri attendent 80 M€ pour leur joueur, une somme que ne veulent pas verser les champions de France.

Campos aurait tenté d'inclure Julian Draxler dans le deal pour faire baisser la note mais l'Inter n'est pas tombé dans le panneau. Du coup, selon La Gazzetta dello Sport, le Portugais serait désormais prêt à céder Arnaud Kalimuendo. Le RC Lens a bien compris qu'il ne reverrait pas l'attaquant de 20 ans, qui a explosé sous ses couleurs lors de ses deux saisons en prêt. Et pour cause... Le quotidien milanais pense que le PSG situe la valeur de son joueur à 20 M€. Il ne manquerait plus "que" 60 M€ à verser pour Skriniar, soit le montant de la dernière offre parisienne...

Pour résumer Le PSG serait en négociations avec l'Inter Milan pour le transfert d'Arnaud Kalimuendo, qui vient de réaliser deux saisons pleines au RC Lens. Un Inter Milan où les Parisiens lorgnent le défenseur slovaque Milan Skriniar...

Raphaël Nouet

Rédacteur

