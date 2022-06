PSG, RC Lens - Mercato : Mbappé pousse pour le recrutement de Fofana

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Alors que les négociations pour l'arrivée du milieu de terrain de Porto, Vitinha, se sont compliqués ces dernières heures, le Paris Saint-Germain est toujours intéressé par le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana.

Podcast Men's Up Life

Fofana peut compter sur l'appui de Mbappé

Selon les informations du journal L'Equipe, les dirigeants parisiens auraient même déjà commencés les discussions avec leurs homologues lensois pour le transfert de l'Ivoirien, auteur d'une saison exceptionnelle avec les Sang et Or. Ce dernier, dont le prix a été fixé entre 30 et 40 millions d'euros par le club artésien, compterait sur l'appui de Kylian Mbappé, qui l'apprécierait.

Contact établi entre le PSG et Lens pour Seko Fofana



Les dirigeants parisiens ont commencé à discuter avec leurs homologues lensois au sujet du capitaine et milieu de terrain ivoirien du Racing, auteur d'une saison de haut niveau. https://t.co/VDlvscHgwx pic.twitter.com/gG51rlzJZt — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 23, 2022

Pour résumer Alors que le Paris Saint-Germain a commencé les discussions avec le RC Lens pour le transfert de Seko Fofana, ce dernier compterait sur l'appui de Kylian Mbappé, qui l'apprécierait.

Fabien Chorlet

Rédacteur