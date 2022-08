PSG, RC Lens, Stade Rennais - Mercato : accord trouvé pour le transfert de Kalimuendo !

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Après une première proposition refusée par le club de la capitale, le club anglais aurait formulé une deuxième offre de 25 millions d‘euros pour s’attacher les services de l'international Espoirs français. Une offre que les dirigeants parisiens auraient acceptés. Mais les négociations entre les deux clubs ne seraient pas totalement terminées et le champion de France en titre pourrait inclure une clause de rachat dans l'opération.

Leeds Utd have renewed belief they can secure the signing of Arnaud Kalimuendo following a telling update over PSG's transfer stance on the forward. 🇫🇷https://t.co/RHhOvRqQ5Q