PSG, RC Lens, Stade Rennais – Mercato : le dossier Kalimuendo dynamité … par Alexis Sanchez ?

INFO BUT! : Paris n'oublie pas Kean

Si le PSG n'est initialement pas vendeur pour Arnaud Kalimuendo (20 ans), la nécessité de mener à tout prix un plan de dégraissage et la cote élevée de l'ancien attaquant du RC Lens font qu'il s'agit d'un dossier éminement sensible des prochains jours. Prêt à rester mais dans l'attente qu'une place lui soit faite dans l'effectif (ce qui est compliqué avec le mutisme du marché autour d'Icardi!), Kalimuendo pourrait se résoudre au départ.

Kalimuendo pour remplacer Alexis Sanchez à l'Inter Milan ?

Du côté du Stade Rennais, où on attend un gros coup offensif pour boucler le recrutement, Kalimuendo fait figure de priorité... Mais un très grand club étranger peut dynamiter le marché ! En effet, si l'on en croit le média britannique Team Talk, l'Inter Milan – qui vient de perdre Alexis Sanchez (libéré et proche de l'OM) – préparerait une offre supérieure à celle de Leeds (20 M€) pour l'attaquant français. Une offre proche des 25 M€ attendus par le PSG pour ouvrir la porte.

Le média anglais fait le point sur les autres courtisans de Kalimuendo. Une liste de laquelle est sorti le RC Lens et l'OGC Nice mais où figure étonnemment l'OL (qui ne cherche pourtant plus d'attaquant!) et Newcastle. Pour rappel, Arnaud Kalimuendo est en contrat avec Paris jusqu'en juin 2024...