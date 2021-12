PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : gros coup d’accélérateur pour Haaland !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le dossier Erling Haaland (21 ans) a pris un gros coup d’accélérateur cette semaine. Depuis plusieurs jours, on ne compte plus les sorties médiatique de Mino Raiola au sujet de l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund, courtisé par le Real Madrid, le PSG, le FC Barcelone et les deux Manchester.

Tout ce petit monde devrait être au fait de ce qui se trame en coulisses ces dernières heures. « Le Borussia Dortmund commence à se résigner à l’idée de prolonger le contrat d'Haaland et a quasiment bouclé l’arrivée de Karim Adeyemi pour 40 M€, assure Sport Bild dans son édition du jour. Raiola a aussi replacé le Real Madrid parmi les candidats d’Haaland. »

Si As nuance la piste Haaland au Real Madrid en raison de la priorité donnée à Kylian Mbappé (PSG, 22 ans), le Sun précise que Raiola a prévu une prime de 50 millions d’euros à se partager avec le père du joueur Alf-Inge à sa signature au mercato d’été 2022. Dans ce registre, Manchester City n’aurait aucun mal à payer cette somme. « Le Real Madrid, Manchester United et Chelsea suivent aussi de près », conclut le quotidien madrilène.

