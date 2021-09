PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : le meilleur ami de Messi ne veut déjà plus entendre parler de Mbappé !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Kylian Mbappé (22 ans) pourrait devenir le joueur libre le plus cher du monde au mercato d’été 2022. Marca, dans son édition du jour, affirme que le Real Madrid devrait payer « une prime à la signature encore jamais vue » pour le persuader de signer en son sein.

L’attaquant du PSG pourrait ainsi toucher entre 30 et 80 millions d’euros à la Casa Blanca. En attendant son dénouement, pas prévu pour tout de suite, ce feuilleton à rebondissements a fatigué un certain Sergio Agüero... meilleur ami de Lionel Messi (34 ans).

« Tous les jours, on parle de Kylian Mbappé à Madrid... », s’est agacé l'attaquant argentin (33 ans) sur Twitch. « Tu veux que je te dise quoi ? De ne pas le signer ? », lui demande alors Ibai Llanos. « Non mais c'est tous les jours! 'Mbappé! Mbappé! Mbappé!' Toute la journée! [...] Il est venu ? Non. Voilà », a répondu en ironisant l’attaquant du FC Barcelone.

BAPÉ BAPÉ BAPÉ TODO EL DÍA CON BAPÉ pic.twitter.com/TA6hcKmzvC — Ibai (@IbaiLlanos) September 4, 2021