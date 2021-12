PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : nouvelles révélations de taille sur Haaland

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Si le Borussia Dortmund souhaite conserver Erling Haaland au moins une saison de plus, difficile de savoir si le jeune attaquant norvégien partage cette volonté. On peut même supposer qu'il dispute ses derniers mois au Borussia avant de rejoindre un top club européen. Et il n'aura que l'embarras du choix à l'heure de choisir sa destination. Chelsea, City, le Barça, le PSG, l'ensemble des grands clubs du vieux continent lui fait les yeux doux.

Mais Haaland aurait une préférence. Sky Sport révèle en effet que le buteur venu du froid souhaite rejoindre le Real Madrid, et qu'il ne se voit nulle part ailleurs. « Haaland ne veut rejoindre que le Real Madrid en fin de saison. Malgré les démentis, il y a la volonté de maintenir l'accord verbal entre le club madrilène et l'attaquant », révèle en effet Rudy Galetti, le journaliste italien de Sky.

