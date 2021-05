PSG, Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : une grosse annonce à venir demain pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Kylian Mbappé sera demain l'invité du journal de TF1 présenté à 20h par Gilles Bouleau. L'occasion pour la star du PSG de revenir sur la liste de Didier Deschamps en vue du prochain Euro. Mais aussi peut-être d'en dire plus sur l'identité de son club la saison prochaine alors que son avenir à Paris, où il n'a plus qu'un an de contrat, reste flou.

Toutefois, certaines rumeurs indiquent que le champion du monde pourrait avant tout répondre au gouvernement qui affichait dernièrement sa volonté de le présenter comme un ambassadeur de la campagne de vaccin contre la Covid-19...