PSG, Real Madrid, FC Barcelone : Pogba fracasse MU et ouvre grand la porte à Paris !

Il ne fait désormais plus aucun doute que Paul Pogba (29 ans) va quitter Manchester United au mercato United. En fin de contrat en juin prochain, le champion du monde 2018 est lassé de sa situation chez les Red Devils et ne s'est pas privé de le dire haut et fort.

« Chez les Bleus, je joue, et, en plus, à mon poste. Je connais mon rôle, je ressens la confiance du coach, des joueurs, constate-t-il dans Le Figaro. C’est normal, de ressentir cette différence avec Manchester, car c’est dur d’être régulier quand tu changes souvent de poste, de système de jeu ou de partenaires. À Manchester United, est-ce que j’ai vraiment un rôle ? Je pose la question et je n’ai pas la réponse. »

Sevré de titres en club depuis 2017 (League Cup et Ligue Europa, les seuls avec Manchester United), Pogba aspire à « rattraper ces années » pour étoffer son palmarès... ailleurs. « Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées. Au PSG ? Pourquoi pas ? C’est toujours bon de jouer avec des coéquipiers en équipe de France et en club, a-t-il ajouté. Un spleen ? Cela a commencé vec José Mourinho. Tu te poses des questions, tu te demandes si tu es fautif, car tu n’as jamais vécu ces moments dans ta vie. »

🚨 Paul Pogba 🇫🇷 au Figaro sur la possibilité de rejoindre le PSG : « Pourquoi pas ? C’est toujours bon de jouer avec des coéquipiers en équipe de France et en club. » — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) March 23, 2022

Pour résumer Paul Pogba (29 ans), qui a rejoint l’équipe de France lundi à Clairefontaine, a profité de son retour passager en France pour dire tout le mal qu’il pensait de sa situation à Manchester United. Tout en ouvrant la porte au PSG.

Bastien Aubert

Rédacteur