PSG, Real Madrid, FC Barcelone, Stade Rennais : Endrick dément un accord avec un club

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Positionné sur les plus grands talents du Monde, le PSG a récemment vu son nom associé à la dernière pépite du football brésilien Endrick (Palmeiras, 16 ans). Un très jeune joueur également évoqué il y a quelques mois du côté du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore du Stade Rennais.

Il était en Europe en février dernier mais...

Invité au Parc des Princes en février dernier pour assister au match entre Paris et le Real Madrid, Endrick – qui avait fait la tournée des grands stades européens pour l'occasion (il était également au Camp Nou et à San Siro) – a cependant assuré sur Twitter qu'il n'avait rien signé avec personne … et surtout qu'il n'avait pas l'intention de quitter le Brésil de sitôt.

« Mes agents sont mes parents et TFM. Ils sont les seuls à pouvoir parler de ce que je veux faire de ma carrière. Je n’ai jamais vu le PSG ou Milan, je n’ai jamais eu une date de départ en tête et je n’ai jamais été aussi heureux à Palmeiras. Ne croyez pas tout ce qu’on peut vous dire », a fait savoir Endrick, qui devra dans tous les cas attendre ses 18 ans pour rejoindre l'Europe.