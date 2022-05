PSG, Real Madrid, Juventus – Mercato : un candidat écarté de la course dans le dossier Pogba

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé prolongé, un véritable espoir ?

En fin de contrat, Paul Pogba est sur le départ à Manchester United et trois clubs seraient en pôle pour l'accueillir : le PSG, la Juventus Turin et le Real Madrid. Mais selon Gianluca di Marzio, le journaliste italien, le Real n'est plus intéressé.

« Les Madrilènes se concentrent sur Mbappé et Rudiger, soutient-il. Et je ne vois pas Pogba au Real. Ils viennent de prolonger Modric et Kroos va rester, comme Casemiro. Je ne pense pas que Pogba soit une option. »

𝙰𝚕𝚠𝚊𝚢𝚜 𝚒𝚗 𝚖𝚢 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝 ❤️ 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚔 𝚢𝚘𝚞 𝙼𝚒𝚖𝚒 🙏🏾 pic.twitter.com/oeIHPlYHRz — Paul Pogba (@paulpogba) May 1, 2022

Laurent HESS

Rédacteur