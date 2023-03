PSG, Real Madrid - Mercato : le départ de Mbappé acté, l’émir aurait fait une folie pour le remplacer !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

L’avenir de Kylian Mbappé (24 ans) revient déjà sur le devant de la scène. Même s’il a déjà fait savoir que son futur personnel n’était pas directement lié à la Ligue des champions, le crack du PSG pourrait être retenté de rejoindre le Real Madrid au mercato estival.

Si la question venait encore à se poser au moment venu, l’émir du Qatar aurait déjà tout prévu. Selon François Gallardo, le premier à avoir annoncé sa prolongation à Paris, Vinicius Junior (22 ans) aurait ainsi une offre du PSG sur la table depuis plusieurs semaines !

« Le PSG lui offre 33 millions d’euros net par saison, explique le journaliste sur Twitter. Le joueur brésilien y pense, c'est pourquoi il n'a pas encore prolongé avec le Real Madrid. Tout dépendra de Mbappé... Bientôt, je vous donnerai plus d'informations sur le contrat et quand il est prévu d'annoncer. C'est une opération dans laquelle le Real Madrid recevrait une bonne somme pour le transfert. Et à la question de savoir si Mbappé vient ? Bien sûr, à l'été 2023, tout est convenu. » À suivre...