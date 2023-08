PSG, Real Madrid - Mercato : al-Khelaïfi affiche sa confiance dans le dossier Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

En marge du tirage au sort de la Ligue des champions, à Monaco, le présidet du PSG Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur le cas Kylian Mbappé. Et selon lui, la situation évolue de manière positive.

"C'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel"

"On a plus de 24h, a-t-il expliqué, sur RMC. Kylian est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille. Il reste plus de 24h pour le mercato. On va travailler, essayer de faire quelque chose. Si on peut, pourquoi pas. Sinon, on est prêt, on est bien. Une prolongation ? Je ne veux pas parler de ça." A suivre, donc...

Podcast Men's Up Life