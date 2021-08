PSG, Real Madrid - Mercato : Al-Khelaïfi en remet une couche sur l'avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

"Kylian Mbappé est un joueur de Paris, on connaît son avenir. Il a dit qu’il voulait une équipe compétitive, on ne peut pas en avoir une plus compétitive. Il n’a pas d’excuses pour faire autre chose que rester." Voilà les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi sur l'avenir de Kylian Mbappé lors de la présentation officielle de Lionel Messi.

Mais le président du Paris Saint-Germain a continué de mettre la pression sur l'attaquant français dans un entretien accordé ce mercredi au Parisien. "Les discussions avec Kylian et sa famille, je n’en parlerai jamais dans les médias. C’est entre nous. Kylian est très content de l’arrivée de Léo. Il va aider aussi. Quelques médias cherchent des problèmes. Il n’y en a pas. Il l’a dit : il veut une grande équipe. Aujourd’hui, il y a une très grande équipe, une des meilleures du monde. Il a tout pour rester ici. Je l’ai dit, il n’y a pas d’excuses pour partir", a confié le patron du PSG.

INTERVIEW | Nasser Al-Khelaïfi : «On a trois des cinq meilleurs joueurs du monde au PSG. Chacun va s’entraider»



