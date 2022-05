PSG, Real Madrid - Mercato : Al-Khelaïfi vend enfin la mèche sur l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Il ne passe plus un jour sans parler de la visite de Kylian Mbappé à Madrid en ce début de semaine. En compagnie de son grand ami Achraf Hakimi et d’autres coéquipiers du PSG, le champion du monde 2018 a visité la capitale espagnole et déjeuné dans un restaurant cossu de la ville.

Comble de l’ironie, Nasser Al-Khelaïfi était également à Madrid pour une réunion au sommet avec les membres de l’ECA sur plusieurs dossiers chauds du moment. Le président du PSG n’a pas rencontré Mbappé physiquement mais son nom était bel et bien dans sa bouche.

Manu Sainz, journaliste au quotidien madrilène AS, assure que le dirigeant qatari a en effet évoqué la situation contractuelle du crack de 23 ans pendant la réunion en question. En affirmant à ses collègues de l’ECA qu’il allait bel et bien prolonger au PSG !

🔴 Selon @Manu_Sainz, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé à ses homologues lors de la réunion de l’ECA à Madrid que Kylian Mbappé 🇫🇷 prolonge au PSG. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 10, 2022

Pour résumer Présent à Madrid en début de semaine pour une réunion au sommet avec les membres de l’ECA? le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi en aurait profité pour évoquer la situation de Kylian Mbappé (23 ans) auprès de ses collègues de travail.

Bastien Aubert

Rédacteur